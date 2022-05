33enne che si doveva sposare trovata morta nella vasca da bagno

E’ stata trovata dentro la vasca da bagno senza vita una giovane di 33 anni al Capo. La giovane era morta. I sanitari del 118 intervenuti hanno fatto di tutto per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Morta a soli 29 anni per un malore improvviso, il dolore di amici e parenti ancora increduli

La giovane si sarebbe dovuta sposare. Una vera tragedia per la famiglia che non sa darsi una spiegazione su quanto successo.

Una fine che nessuno si sarebbe mai aspettato. La giovane fino ad alcuni mesi fa aveva tanti progetti. Un fidanzato. Un matrimonio da preparare. Poi d’un tratto la depressione e il cambiamento di umore. Fino all’epilogo di questa mattina.

Tantissimo dolore in quanti la conoscevano. “Non si può morire in questo modo – dice chi la conosceva – Era una ragazza bella. Che fino a pochi mesi fa amava la vita e aveva un futuro davanti. Poi nessuno ha compreso cosa sia scattato dentro. Una terribile notizia quella che mi è arrivata”.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato la morte e il medico legale che ha eseguito l’ispezione sul corpo.