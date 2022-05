Distretto socio-sanitario Sciacca, rafforzati interventi per l’infanzia e anziani

Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario DSS7, di cui è capofila il Comune di Sciacca, ha deliberato le Azioni di Rafforzamento Territoriale – Infanzia/Anziani a valere sulla “Fase 2” del Programma PNSCIA, per un valore complessivo pari ad euro 877.955,14. Le somme consentiranno la realizzazione di interventi di Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria, Assistenza Domiciliare agli Anziani non autosufficienti non in ADI, posti e/o voucher asilo nido.

N. Descrizione scheda intervento Importo

1 Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria € 197.822,90

2 Assistenza Domiciliare agli Anziani non autosufficienti non in ADI € 209.781,31

3 Potenziamento PUA € 6.949,93

4 Attivazione n. 20 posti/utenti per asilo nido comunale – Comune di Menfi € 145.517,23

5 Asilo nido comunale Ada Negri – Rafforzamento – Comune di Sambuca di Sicilia € 125.823,13

6 Erogazione voucher per fruizione n. 4 servizio Nido/Micronido – Comune di Montevago € 25.854,36

7 Erogazione voucher per fruizione n. 27 posti in Micronido – Comune di Sciacca € 166.206,60

Totale importo Azione Rafforzamento territoriale €. 877.955,46