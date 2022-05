Licata, vandali in azione alla scuola Serrovira: indagini in corso

Ancora una raid vandalico a Licata. Ignoti si sono intrufolati all’interno della scuola elementare Serrovira di via Palma e hanno messo a soqquadro gli ambienti scolastici.

L’amara scoperta è stata fatta dal personale operante nel plesso al momento dell’apertura. I danni non sarebbero ingenti ma resta la gravità del gesto. Il dirigente scolastico Maurizio Buccoleri ha sporto denuncia presso la Compagnia dei Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Qualche giorno fa, era stata presa di mira l’autoambulanza della Croce Rossa Italiana, in sosta in piazza Matteotti, accanto al Posto medico avanzato che tutte le associazioni di Protezione Civile di Licata hanno allestito in occasione delle Feste di Maggio.