Morto in un incidente stradale a Favara, torneo di calcio per ricordare Antonio Restivo

Si svolgerà giovedì 12 maggio dalle 8,30 in poi, allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara, la prima edizione del “Memorial Antonio Restivo”, torneo di calcio a 11 interscolastico per ricordare il giovane prematuramente scomparso in un incidente stradale.

L’iniziativa è del Consiglio provinciale scolastico rappresentata da Luca Gambino con la stretta collaborazione di Giuseppe Sferrazza. E’ stata subito condivisa dall’amministrazione comunale ,dall’ assessore allo sport Angelo Airò Farulla, dalla dirigenza della Usd Pro Favara e dalla sezione Aia di Agrigento. La competizione sportiva prevede la partecipazione delle squadre rappresentative del liceo scientifico e delle scienze umane “Raffaello Politi”, del liceo scientifico “Leonardo”, del liceo statale “Martin Luther King” e dell’I.P.S.S.E.O.A “Ambrosini”.