Museo regionale di Sciacca, Mangiacavallo presenta emendamento all’Ars per accelerare l’iter dell’istituzione

Il deputato regionale Matteo Mangiacavallo, candidato a sindaco di Sciacca, ha presentato, in occasione dell’ultima finanziaria del governo Musumeci, un emendamento per sbloccare definitivamente l’iter di istituzione del Museo Regionale di Sciacca. L’emendamento sarà discusso a Sala d’Ercole. Prevede lo stanziamento all’Asp di Agrigento di una somma di 150.000 euro per il pagamento delle imposte comunali. L’ASP di Agrigento aveva deliberato nel 2020 la volontà di andare avanti con la liquidazione della Fondazione Pardo, che oggi detiene il possesso dell’immobile.

La giunta regionale aveva deliberato, nel febbraio del 2021, lo stanziamento di 7 milioni di euro destinati alla realizzazione del progetto di musealizzazione del Complesso di Santa Margherita di Sciacca e alla sua trasformazione in Museo Regionale, come da legge del 1991.

“Approvando questa norma – dice Matteo Mangiacavallo – raggiungeremo un traguardo importante nell’iter procedurale che ho seguito passo per passo, organizzando e partecipando ad incontri coi vari interlocutori, tra ufficio comunale ai tributi, assessorato regionale al Bilancio, assessorato e sovrintendenza ai Beni Culturali e ASP di Agrigento”.“Oggi, con l’emendamento presentato in finanziaria – conclude il deputato regionale- voglio chiudere questa partita finanziando il pagamento delle imposte dovute dall’ente che detiene il possesso del bene verso il nostro Comune, per poi andare avanti verso il passaggio conclusivo, ovvero il trasferimento del Complesso monumentale Santa Margherita alla Regione Siciliana che, a sua volta dovrà completarne la musealizzazione. A quel punto avremo il quadro completo: i 7 milioni stanziati dalla Regione, la disponibilità del bene su cui investire e la progettazione a cura della soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento”