Pozzetti per fognature in evoluzione: dai materiali all’attenzione verso l’ambiente

I pozzetti per fognature, conosciuti anche con il nome di pozzetti di ispezione, sono elementi che si trovano in punti della rete fognaria per un preciso scopo di agevolazione. Come suggerisce il nome questi pozzetti servono a consentire l’accesso e l’ispezione degli addetti ai lavori qualora fosse necessario eseguire ispezioni, controlli e manutenzione. In altre parole sono i punti di accesso umano grazie ai quali è possibile controllare il buon funzionamento della fogna e, proprio per questo, prendono il nome di pozzetti di ispezione.

Il pozzetto per fognature: materiali e caratteristiche

Di pozzetti per fognature ce ne sono tantissimi. Essi variano per forme, dimensioni e posizione di collocamento ma anche per il tipo di materiale. In pratica ogni tipo di giunzione o fase della fogna prevede l’installazione di un diverso pozzetto per far si che la rete funzioni efficacemente. Inoltre oggi, grazie alle innovazioni compiute sul campo, è possibile anche installarne di nuovi certificati con materiali durevoli, resistenti e ultra-leggeri. Grazie all’arrivo dei nuovi materiali, inoltre, è possibile rendere la fogna più efficiente riducendo l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del pozzetto.

Tipologie e usi

Come dicevamo poc’anzi i pozzetti non sono tutti uguali. La forma e la dimensione varia anche in funzione del luogo di installazione, per cui troverai pozzetti per fognature da confluenza, da incrocio, da deviazione e così via. In particolare i pozzetti di confluenza servono proprio quando la fogna si canalizza con altre reti, mentre quelli di deviazione servono qualora questa cambi direzione.

Ci sono poi i pozzetti utili laddove la rete compia dei salti e quelli che servono ad iniziare una fogna, noti come pozzetti di testata. Infine ci sono i pozzetti che vengono inseriti al cambio di pendenza della fogna e che sono noti per essere inseriti sui vertici della variazione altimetrica.

Forme e variazioni

Ci sono tanti modi per costruire e realizzare pozzetti per fognature. In particolare ai tradizionali lavori in muratura, ghisa e calcestruzzo armato si sono fatte strada nuove soluzioni innovative e a ridotto impatto ambientale. I materiali plastici, infatti, oltre a semplificare la messa in posa sono capaci di allungare notevolmente il ciclo di vita del pozzetto abbattendo costi di trasporto e di manutenzione.

La forma e la grandezza dipendono sempre dal tipo di fognatura ma, grossomodo, le regole di costruzione e allocazione sono le medesime. È ovvio che ci sono dimensioni minime da rispettare al di sotto delle quali il pozzetto non potrebbe assolvere alla sua funzione di consentire l’ispezione. Per questo si procede sempre realizzando pozzetti di almeno settanta centimetri quadrati con una collocazione di almeno cinquanta metri di distanza gli uni dagli altri.

Funzionalità e destinazione d’uso

Anche le forme sono variabili ma si assomigliano per via della funzionalità e della destinazione d’uso per le quali sono pensate. Ci son pozzetti a forma di parallelepipedo che possono avere sezioni quadrate o rettangolari ma anche cilindriche in base all’occorrenza.

Esistono poi pozzetti con coperchio a tenuta e con pareti coniche il cui spessore graduale è funzionale a consentire il passaggio anche in caso di bassa pressione. Di norma sono previsti anche piccoli fori sulle superfici per massimizzare la tenuta e facilitare l’inserimento delle tubature della rete fognaria. In conclusione forme e grandezze sono piuttosto standard ma sono anche personalizzabili in base al tipo di fognatura da assemblare.