Raffadali, tutto pronto per il “Giovaninfesta”

“Sette passi verso la bellezza”, è il tema dell’edizione 2022 del “Giovaninfesta”, che si terrà a Raffadali il prossimo 2 giugno.

L’evento è promosso dal servizio diocesano di pastorale giovanile del Centro per l’evangelizzazione e dalla comunità ecclesiale di Raffadali.

Una giornata tra preghiera, riflessione, laboratori e momenti di animazione e confronto; alle 14 in piazza Progresso i gemelli Mirko e Valerio animeranno il primo pomeriggio, alle 16.30 ci sarà la celebrazione eucaristica in piazza Sant’Antonio e la giornata si concluderà con un intrattenimento a cura dei Soldi Spicci in piazza Progresso.