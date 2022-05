Chiara Ferragni visita la Valle dei Templi

Dopo Palermo e il Verdura resort di Sciacca, prosegue il tour di Chiara Ferragni in Sicilia tra feste di lusso e shooting fotografici. Un tour più che altro promozionale nel corso del quale l’influencer più seguita d’Italia non smette di pubblicizzare prodotti postando foto sul suo profilo social.

L’influencer, in queste ore ospite del Verdura Resort di Sciacca, si è dedicata al lavoro; non solo occhiali da sole, ma anche abbigliamento, make-up, e accessori per la spiaggia il tutto ovviamente caratterizzato dall’inconfondibile marchio con l’occhio azzurro. Ieri, insieme allo staff del resort, e alla troupe di lavoro, si è dedicata a un pomeriggio di relax all’interno del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. E non potevano certo mancare la foto di rito ai piedi del Tempio della Concordia e di Icaro. Si è trattato, pare, di una visita “privata” dell’area archeologica, che è stata vissuta al tramonto, certamente il momento migliore per vedere il patrimonio della Via Sacra.