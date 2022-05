Favara, bruciata auto di casalinga: indagini in corso

Notte di fuoco in via Carducci, a Favara, dove l’automobile di proprietà di una 52enne casalinga del posto è andata in fiamme.

Ad accorgersi del rogo alcuni residenti della zona che hanno vista la Fiat Seicento bruciare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento che hanno spento il rogo. Ingenti i danni al mezzo.

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini per capire la natura dell’incendio e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.