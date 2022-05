Fermato sulla Statale 115 con droga in auto: 44enne patteggia

Ad inizio anno fu fermato nei pressi di Licata, lungo un tratto della statale 115. A bordo di un’auto, presa a noleggio, i poliziotti della squadra mobile di Agrigento trovarono circa cinquecento grammi di cocaina, denaro e tre telefoni. e’ stata definita la posizione del gelese quarantaquattrenne. E’ stata accolta la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello. Due anni e dieci mesi di reclusione, per un sequestro ingente di droga, che portò i poliziotti agrigentini ad approfondire ulteriormente, valutando anche l’eventuale ruolo in un giro più vasto di sostanze stupefacenti. L’istanza per il patteggiamento è stata avanzata definita dal legale di fiducia e accolta anche dalla procura. In questo modo, non si arriverà al dibattimento. Dopo il fermo, il quarantaquattrenne fu sottoposto a detenzione in carcere, ma successivamente venne imposta una misura diversa, con i domiciliari. I pm della procura di Agrigento avevano chiesto e ottenuto il giudizio immediato, ritenendo chiara la sua responsabilità.

loading..