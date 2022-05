La CCIAA di Agrigento diffida chiunque ad utilizzare il marchio “Le Stoai”

A mezzo stampa e tramite un noto social media si apprende di una iniziativa riconducibile al marchio “Le Stoai”.Si apprende inoltre che “Le Stoai” è stato presentato alla Bit di Milano da chi ovviamente sconosce che la titolare del marchio, cioè la Camera di commercio di Agrigento, ha già presentato l’iniziativa nel 1996, alla Bit di Milano. Appare pertanto palese l’appropriazione indebita del logo che è patrimonio esclusivo della CCIAA di Agrigento, nonostante qualcuno asserisca inopinatamente di esserne l’ideatore. In tal senso, il fatto che qualcuno oggi utilizzi i locali che sono già stati utilizzati dalla Camera di commercio di Agrigento anche come luogo dove venivano rappresentati gli originali spettacoli non lo autorizza a fare riferimento al marchio “Le Stoai”. Per quanto sopra richiamato, la Camera di commercio di Agrigento diffida chiunque a fare uso del proprio marchio e si riserva di porre in essere tutte le iniziative volte a tutelare i propri diritti e la propria immagine nei confronti di chiunque intenda appropriarsi del marchio senza averne i titoli.

