Licata, si accampa con una tenda in corso Umberto: sgomberata area

Da giorni viveva in una tenda in corso Umberto a Licata. Dopo varie segnalazioni, i Carabinieri e Polizia Municipale sono intervenuti per sgomberare l’area. Da una prima ricostruzione, pare si tratti di un ex commerciante residente a Catania e che ha recentemente partecipato alla Fiera di maggio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 e verrà quasi certamente sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio.

