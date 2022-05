Palma di Montechiaro, inaugurato sportello polifunzionale

Inaugurato al comune di Palma di Montechiaro, lo sportello polifunzionale, una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. Voluta fortemente dal sindaco, Stefano Castellino, che ha delucidato ai cittadini tutte le potenzialità di questo nuovo servizio. Il primo cittadino, si è collegato con tantissimi cittadini palmesi che hanno voluto capire in dettaglio il funzionamento.

“La polifunzionalità può essere intesa sia come condivisione e diffusione di informazioni, sia come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi – dice Castellino – Allo sportello polifunzionale vengono trasferite le competenze di altri uffici interni all’ente, configurandosi come punto di accesso unico all’amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Nello sportello polifunzionale confluiscono tutti o alcuni dei servizi a contatto con il pubblico dell’ente. L’obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto tra le pubbliche amministrazioni interessate al progetto e i cittadini, ma soprattutto di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi”.

Gli obiettivi più specifici legati all’istituzione di servizi di accesso polifunzionali, potrebbero essere così sintetizzati:

dare la possibilità al cittadino di rivolgersi ad un unico sportello per ottenere sia le informazioni che il servizio o l’atto amministrativo;

eliminare l’intermediazione del cittadino nelle varie fasi di un procedimento che coinvolge più uffici, attribuendo allo sportello polifunzionale la competenza necessaria per effettuare tutti i passaggi e la possibilità di emanare l’atto finale.

rendere più semplice e veloce l’erogazione di un servizio o la diffusione di informazioni;

incrementare la trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando così il passaggio di materiale cartaceo;

semplificare e alleggerire il lavoro di alcuni uffici/servizi;

diffondere una cultura orientata all’utente, alla comunicazione, alla trasparenza e alla collaborazione tra il personale appartenente ai diversi uffici dell’ente