Travolta e uccisa mentre attraversava la strada

È di una donna morta e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in via Michele Titone a Palermo, una traversa di corso Calatafimi. La zona è transennata. La vittima era appena uscita dagli uffici dell’Inail. Sarebbe stata investita da un’auto guidata da una ragazza mentre attraversava a piedi la strada.Si tratta probabilmente di una neo patentata o forse, addirittura, di una ragazza che stava facendo pratica per conseguire il documento di guida. Assieme a lei in macchina c’era un parente.L’auto ha finito la sua corsa contro altri mezzi parcheggiati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che stanno eseguendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica. Il tratto di strada interessato è a pochi passi dalla piccola Cuba.

