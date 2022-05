Incidente mortale a Villabate, pedone di 55 anni investito e ucciso da uno scooter

Incidente mortale a Villabate. Un giovane di 19 anni a bordo di uno scooter Piaggio Beverly in corso Vittorio Emanuele ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine.

Mohamed Boudara è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto poco dopo in ospedale. Le indagini sono condotte dai vigili urbani di Villabate. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale. Lo scooter è stato sequestrato.