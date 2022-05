La vecchia Cattedrale di Montevago tra le location dello spot di Zara

Anche la vecchia Cattedrale di Montevago, recentemente “rinata” fra i ruderi del terremoto del 1968 grazie a un progetto di recupero, tra le location scelte per la campagna pubblicitaria del noto brand di moda “Zara” e tra le tappe di “Sicily Divide”, l’itinerario cicloturistico permanente da Trapani a Catania da percorrere in gravel o mountain bike. Diverse le scene girate a Montevago inserite nel video promozionale e le foto pubblicate sul sito del noto marchio presente in 93 paesi del mondo. “Una scelta che non può che farci piacere e che consideriamo una vetrina preziosa per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico e monumentale del nostro paese”, ha commentato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo condividendo alcune scene dello spot sui social.

