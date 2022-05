Ladri in azione in un’abitazione nel quartiere balneare di San Leone

Ladri in azione in un’abitazione in via Segantini, nel quartiere balneare di San Leone.

Il furto è stato messo a segno verosimilmente quattro giorni fa. Ignoti sono riusciti ad entrare nella casa di un medico 46enne del posto e portare via diversi monili in argento e una televisione.

A fare la scoperta è stata la professionista non appena si è recata nell’abitazione. Sul caso indagano i carabinieri.