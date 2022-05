Messina, sequestro da un milione a una società di trasporto marittimo

Importante sequestro per reati fiscali, del valore di oltre un milione di euro, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nei confronti di una società di trasporto marittimo e costiero di

passeggeri con sede a Messina. Si tratta di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” disposto dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, volto ad assicurare il reale recupero

delle imposte sottratte a tassazione. I militari hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di 1.047.597 euro, importo pari all’evasione posta in essere negli anni 2016, 2017 e 2018 e constatata a seguito di apposito controllo fiscale.

L’evasione sarebbe scaturita dall’indebita fruizione di

agevolazioni fiscali, consistenti nella detassazione del reddito che il legislatore tributario prevede nello specifico

comparto della navigazione. Più in particolare, la società, beneficiando di tale regime agevolato, avrebbe sottratto a tassazione -nella misura dell’80% – il reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro

internazionale al quale, secondo ipotesi d’accusa, non avrebbe avuto diritto.

