Agrigento, riprese le visite al Giardino Botanico

Sono riprese al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento le visite guidate delle scuole, nel solco di una tradizione che negli anni passati aveva visto la struttura di proprietà del Libero Consorzio meta di alunni provenienti da varie zone non solo dell’Agrigentino ma anche della Sicilia.

Una tradizione purtroppo interrotta dal periodo di emergenza Covid, ma che è stata ripristinata per far conoscere questo angolo suggestivo della nostra città tutto sommato ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Ieri il funzionario agronomo responsabile Dr. Giovanni Alletto ha guidato 77 alunni e 5 docenti dell’I.I.S.S. “Francesco Ferrara” di Palermo lungo il percorso didattico, fornendo spiegazioni sulla storia del Giardino Botanico e sulle specie vegetali presenti, sia autoctone che esotiche. Notevole interesse hanno suscitato anche il giardino roccioso e il sistema di pozzi e ipogei a suo tempo ripristinati e messi in sicurezza.

Riprende così a pieno regime l’impegno del Libero Consorzio nelle iniziative di educazione ambientale, in particolare grazie alla possibilità per gli istituti scolastici di effettuare visite guidate al Giardino Botanico (numerose le richieste pervenute in questi giorni), già sottoposto negli scorsi anni a lavori di manutenzione e di ristrutturazione. Le scuole interessate possono contattare la direzione del Giardino Botanico tramite i contatti indicati nel link

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5066