Agrigento, tentano di avvelenare dei gatti con il veleno di lumache: salvati

Nove gatti avvelenati nei pressi del tempio di Vulcano ad Agrigento. Fortunatamente grazie alla segnalazione di una volontaria, i gattini sono stati subito soccorsi dalla veterinaria Leila Li Causi e dall’assessore comunale Roberta Lala.

“La denuncia è d’obbligo. Mi chiedo, perché? Ma che cosa avete nella testa? Siete esseri umani? Non la farete sempre franca, sappiatelo. Rivolgo un appello alla cittadinanza di segnalare, e denunciare azioni rivolte contro la dignità, e la vita degli animali. La mentalità del silenzio deve cessare”. Così l’assessore comunale Roberta Lala. I responsabili hanno collocato a terra, in diverse zone, dei bocconi impregnati di metaldeide, un potente veleno per le lumache, per uccidere la colonia di gatti.

“Lottano tra la vita e la morte, alcuni di loro sono in gravi condizioni, altri stanno reagendo bene”, dichiara la veterinaria Li Causi.

Nei giorni altri quattro gatti e un cane erano stati avvelenati e uccisi a Menfi.

