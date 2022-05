Campobello di Licata, Tecniche di rianimazione

Tutto pronto, nella sala Virgilio del Centro Polivalente, dove avrà luogo, stasera (sabato), alle ore 17, l’atteso corso teorico-pratico di rianimazione cardio-polmonare, “Viva Sofia – due mani per la vita”, organizzato dal Lions Club “Campobello due Rose”, presieduto dall’architetto Salvatore Paci.

Viva Sofia: due mani per la vita” è un service che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 118.

Giovanni Blanda

loading..