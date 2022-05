Incidente mortale a Partinico, la vittima è Cielo Dolci, figlio del sociologo Danilo

La vittima nell’incidente stradale a Partinico è Cielo Dolci, figlio di Danilo Dolci stato un sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiano.

Il padre fu soprannominato il Gandhi della Sicilia, nato a Trieste nel 1952 scelse di trasferirsi nella Sicilia occidentale (Trappeto, Partinico) dove promosse lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo e la fame endemica sospinti dall’assenza dello stato e dalle disparità sociali, per l’affermazione dei diritti umani e civili fondamentali. Morì il 30 dicembre 1997. La sua famiglia rimase in Sicilia.

Per Cielo Dolci, 66 anni, questa mattina non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo in un drammatico incidente a Partinico, nel palermitano. Era a bordo di uno scooter elettrico ed è finito sotto un camion all’altezza di via Vecchia di Borgetto. Per lui non c’è stato scampo: ha riportato gravissime ferite ed ha perso molto sangue dalla testa. Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto.