Lampedusa, gestiva rivendita bombole senza permessi: denunciato 50enne

I carabinieri della stazione di Lampedusa, a margine di un controllo effettuato in contrada Terranova, hanno denunciato un 50enne legale rappresentante di una ditta per aver omesso di custodire materiale esplodente.

In particolare i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo a gestire un’attività di rivendite di bombole gpl.

Sono ben 720 quelle rinvenute in un deposito e sequestrate. L’attività non aveva permessi né autorizzazioni per poterle rivendere.