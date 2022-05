Maltrattamenti, maestra assolta dopo 8 anni

A otto anni dai fatti il giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, ha assolto una maestra accusata di maltrattamenti nei confronti dei bambini della sua classe elementare. Prescritto un solo episodio, risalente al 2010, mentre per tutto il resto l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale di Enza Cusumano, ha dimostrato l’insussistenza delle contestazioni. Gli episodi avvennero nel paese di Palazzo Adriano e la Cusumano era stata sospesa dall’insegnamento: per otto anni ha ricevuto un assegno alimentare, uno stipendio decurtato, per consentirle di avere il minimo essenziale; ora potra’ avere tutti gli arretrati. La denuncia era stata presentata da una mamma per le punizioni dure che sarebbero state inflitte al figlio, particolarmente vivace e costretto – secondo l’accusa – a stare chiuso da solo in una stanza o in un balcone e a subire percosse. Un altro alunno sarebbe stato portato in un’altra classe e fatto stare faccia al muro da un’altra insegnante. I 15 compagni di classe della vittima sono stati sentiti come testi e in 14 hanno escluso schiaffi o punizioni corporali. Lo stanzino usato per le punizioni era in realta’ l’aula usata dalle maestre di sostegno.

