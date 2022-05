Paga polizza per la sua moto ma è una truffa, scoperto falso assicuratore

Gli agenti di polizia di Noto hanno denunciato un napoletano di 47 anni per il reato di truffa. L’indagato avrebbe allestito un sito internet spacciandosi per un assicuratore ed all’esca ha abboccato un uomo, residente a Noto, che ha chiesto un preventivo per la polizza della sua moto, una Ducati.

Il motociclista ha accettato l’offerta facendo un bonifico di 329 euro. Dopo il pagamento il falso assicuratore è sparito, rendendosi irreperibile. Le indagini, scattate all’indomani della denuncia, hanno consentito di verificare l’intestatario del conto corrente che aveva acquisito l’ingiusto profitto e di denunciarlo per truffa.