Poste Italiane: i numeri dell’azienda in Sicilia e in provincia di Agrigento

Con i suoi 160 anni di storia, Poste Italiane è una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini

PRESENZA CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO

TOTALE

Uffici Postali 769

Uffici Postali nei piccoli comuni 234

Centri di Distribuzione 59

Atm Postamat 696

Nuovi Atm installati piccoli comuni 93

Servizi Wi- Fi piccoli comuni 187

Cassette Smart piccoli comuni 4

Barriere architettoniche abbattute piccoli comuni 77

“Il 94% degli italiani si trova al massimo a cinque minuti di distanza da un punto di Poste Italiane, siamo la più grande rete di distribuzione del Paese presente sul territorio”. (Matteo Del Fante- Amministratore Delegato Poste Italiane- 23 marzo 2022)

A SUPPORTO DEL SISTEMA PAESE

Dosi di vaccini consegnate Oltre 2 mln

Webinar Educazione Finanziaria/Digitale 102 sessioni

Dati risparmio postale Buoni fruttiferi postali 3,4 mln

Dati risparmio postale Libretti di risparmio postale 3,5 mln

Uffici Postali multilingue 3

“Abbiamo una rete di oltre 30.000 portalettere e corrieri, la più grande flotta aziendale, una flotta aerea dedicata esclusivamente al cargo e la più avanzata infrastruttura tecnologica di sistema del Paese. Abbiamo la capacità, l’organizzazione e la forza per consegnare i vaccini in tutto il territorio nazionale. Poste si mette al servizio del Paese”. (Giuseppe Lasco – Condirettore Generale – 4 febbraio 2021).

LEADER NELLA SOSTENIBILITÀ

Mezzi Green 495

Impianti fotovoltaici 6 sedi

Luci al Led 366 sedi

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan”. (Matteo Del Fante – Amministratore Delegato- 19 marzo 2021.”)

LA RETE DIGITALE

Numero carte per i pagamenti digitali Oltre 4 mln

Spid Oltre 1,6 mln

“Poste Italiane oggi è una “platform company” che collega fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione ed ha individuato un punto di forza tra la combinazione fra canale fisico e digitale. Un modello di business omnicanale che permette all’azienda di essere un interlocutore unico per tutte le esigenze dei suoi 35 milioni di clienti.”. (Matteo Del Fante- Amministratore Delegato – 23 marzo 2022)

LE PERSONE- DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Numero dipendenti Oltre 8000

Presenza Femminile in azienda 50%

Nuove assunzioni Oltre 480

Donazioni immobili donne vittime di violenza 1

Ore di formazione erogate 467.000

Poste Italiane è il primo datore di lavoro del Paese. Oltre 15 mila nuove assunzioni e oltre 24 milioni di ore di formazione erogate.