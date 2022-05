Santa Margherita Belice, ecco chi sono i due candidati sindaco

Elezioni amministrative il 12 giugno a Santa Margherita di Belice. Dopo due mandati e dieci anni di lavoro per la città il sindaco uscente Franco Valenti si “riposa” ma non abbandona la sua passione per la politica.

“Ho cercato di dare continuità all’azione amministrativa degli ultimi dieci anni ma non ci sono riuscito. Evidentemente ho commesso degli errori e me ne assumo per intero la responsabilità.A questo punto dico agli amici che mi hanno sostenuto per tanti anni di scegliere il candidato che più ritengono idoneo a governare la nostra amata Santa Margherita. Spero di assistere ad una bella campagna elettorale dai toni pacati, fatta di proposte e contenuti. Che vinca il migliore!”, scrive cosi in una nota l’uscente Valenti.

Due i nomi che concorrono per la poltrona di primo cittadino: Gaspare Viola e Giacomo Abruzzo, quest’ultimo ex assessore della giunta Valenti.

“Confermo la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco al servizio di Santa Margherita di Belice nella cornice di una proposta politica condivisa, dichiara il candidato Viola. Il dialogo, l’ascolto ed il confronto a 360° sui problemi e sulle idee percorribili sono alla base della mia proposta politica”.