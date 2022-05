Sciacca, rifiuti abbandonati per strada: al via bonifica straordinaria

Rifiuti abbandonati lungo la contrada Santa Maria e l’area sottostante il Mattatoio a Sciacca. La bonifica straordinaria è stata effettuata dagli operatori in servizio al Comune.

“Energie umane ed economiche che potrebbero essere risparmiate e impiegate in altri servizi se solo non ci fossero cittadini con scarso senso civico e poco rispetto dell’ambiente. Teniamo pulita la nostra città!”, si legge in una nota dell’ amministrazione comunale .