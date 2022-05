Agrigento, 9 ex pazienti psichiatrici diventano “facilitatori sociali”

Nove ex pazienti psichiatrici che sono stati in cura presso il dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Agrigento diventano “facilitatori sociali”. E’ questa la novita’ annunciata dal manager Mario Zappia, e che vedra’ un gruppo di persone le quali, dopo avere attraversato un disagio psichico, da cui sono guariti riappropriandosi della popria salute, coadiuveranno in un’azione di “sostegno alla pari” i medici psichiatri e gli psicologi che operano nel servizio pubblico. Negli intenti, il loro sara’ un aiuto che viene definito da Zappia “prezioso perche’ verra’ da dentro e sara’ fatto di comprensione profonda, empatia e consapevolezza”.

Questi 9 ex pazienti si sono formati non solo avendo superato il proprio difficile percorso personale, ma anche attraverso un’adeguata formazione tuttora in costante aggiornamento. Affiancheranno gli operatori per garantire accoglienza e sostegno alle altre persone che si rivolgono al Dsm. Gli ex pazienti hanno sottoscritto con il capo dell’Asp e con il direttore dipartimentale Raffaele Barone un disciplinare d’incarico-borsa lavoro con cui hanno accettato di svolgere il loro ruolo per un biennio attraverso un impegno mensile di 48 ore, e per le quali riceveranno un indennizzo. L’attivita’ comprende anche la progettazine degli interventi, le verifiche con le equipe di riferimento, la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai momenti di aggiornamento ed orientamento previsti dal progetto.