Calci e pugni alla squadra avversaria, Daspo per 9 calciatori

Il Questore di Catania ha emesso nove Daspo nei confronti di altrettanti giocatori minorenni di una squadra che partecipava al torneo Allievi Under 17 provinciale che il 6 maggio scorso nel campo di calcio comunale di Scordia al temine della semifinale vinta dal Gymnica Scordia avrebbero accerchiato ed aggredito gli atleti della squadra antagonista che esultavano per il risultato ottenuto.

Subito dopo dagli spalti alcuni tifosi avevano invaso il terreno di gioco, unendosi all’azione violenta. La sicurezza dei luoghi venne ristabilita solo dopo l’intervento dei carabinieri. Uno degli assistenti dell’arbitro, sette giocatori e l’allenatore della squadra di casa furono costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Ai nove giocatori, ritenuti “soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive”, e’ stato vietato di accedere – per un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni – agli stadi dove si disputano gli incontri di calcio di campionati, coppe e amichevoli, di calcio a 5.