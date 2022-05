CNA Ribera ha un nuovo gruppo dirigente, il presidente è Dino Cufalo

Entusiasmo, passione e impegno: una nuova squadra di dirigenti alla guida della CNA di Ribera. Cerimonia di insediamento alla presenza dei vertici provinciali di Agrigento. Il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto sono intervenuti all’incontro che ha ridisegnato l’organigramma direttivo che vede in prima linea una decina di artigiani e imprenditori, vogliosi di dare il proprio contributo per la crescita del tessuto produttivo locale. La sede CNA della Città della Arance ha il nuovo presidente. Si tratta di Dino Cufalo, titolare di una azienda che si occupa della lavorazione del marmo. Prende il posto dell’imprenditore edile, Giuseppe Picarella, storica figura della Confederazione, sia a livello territoriale che provinciale e regionale. “Ringrazio tutti per la fiducia accordatami – ha detto Cufalo – farò del mio meglio per portare avanti questo importante incarico. Le attività e le iniziative saranno pienamente concordate e condivise con il gruppo che ha deciso di spendersi accanto a me. Vogliamo tornare ad essere punto di riferimento per le imprese riberesi, con il sostegno amministrativo di Fabrizio Marino e il supporto e l’assistenza della Struttura di Agrigento. Il nostro ringraziamento va ai massimi rappresentanti provinciali e al nostro Giuseppe Picarella”. Fanno parte del direttivo: Alessandro Giordano, Franco Di Giorgi, Gaetano Marotta, Antonio Ciancimino, Filippo Modicamore, Giovanni Calandrino, Ignazio Vassallo e Carlo Colli. “Il territorio di Ribera merita di avere una CNA attiva, propositiva e rappresentativa, in linea con la tradizione e la storia che legano questo Comune alla nostra Organizzazione – affermano Di Natale e Spoto – e la scelta di ripartire con questo nuove figure si inquadra proprio nel contesto delineato. Nell’esprimere gratitudine all’impegno profuso da Picarella e nell’augurare buon lavoro alla nuova classe dirigente, a cui non faremo mancare il nostrocostante apporto, siamo sicuri di potere svolgere a Ribera un ruolo rilevante, sia in termini di erogazione di servizi alle imprese e ai cittadini che di rappresentanza politico-sindacale nei rapporti con Istituzioni ed Enti di riferimento territoriale”.

