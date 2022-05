Dal Pnrr 60 milioni ai Comuni siciliani per nuove scuole, moderne e sostenibili

“Dal PNRR arrivano importanti fondi in favore dei Comuni siciliani, per creare nuove scuole, moderne e sostenibili. Ecco l’elenco dei 14 Enti locali finanziati”. Lo fa sapere la sottosegretaria Barbara Floridia comunicando che 14 sono gli Enti locali in Sicilia sono rientrati in questa importante graduatoria.

Fondi per 60 milioni

In particolare sono stati finanziati per quasi 60 milioni di euro in totale e le risorse potranno essere utilizzate per la sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l’obiettivo di creare strutture rinnovate, sicure, moderne, inclusive e sostenibili. Gli interventi sono volti a favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi.

E’ prevista anche la progettazione degli ambienti scolastici in chiave innovativa con l’obiettivo d’incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e dei servizi volti a valorizzare la comunità”, annuncia la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

I fondi ai comuni

Di seguito l’elenco completo degli Enti locali siciliani ed i relativi importi finanziati. Oltre 4 milioni andranno al Comune di Palma di Montechiaro (AG) , 3,5 milioni a Ribera (AG), a Favara (AG) 10 milioni. Al Cmune di Comiso (RG) 7.7 milioni. Ad Adrano (CT) 8.9 milioni e a Siracusa 1.4 milioni. A Capo D’Orlando (ME) 865 mila euro. Al Comune di Santa Flavia (PA) 4.3milioni, a Motta Sant’Anastasia (CT) 4.9 milioni. Ad Aci Sant’Antonio (CT) 1.6 milioni. A Taormina (ME) 1.6 milioni. Ad Acireale (CT) 1 milione, a Marsala (TP) 5 milioni e alla Città Metropolitana di Messina 4 milioni.