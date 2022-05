Gazebo di Fratelli d’Italia Canicattì per chiedere più sicurezza in città , per il Presidenzialismo e raccogliere i tesseramenti 2022

Oggi a partire dalle ore 10:00 davanti la villa comunale di Canicattì il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia Canicattì presenzierà con un gazebo dove si potranno raccogliere le firme per chiedere maggiore sicurezza in città a seguito del crescere di fatti criminosi degli ultimi giorni , aderire alla raccolta firme nazionale sul presidenzialismo e potersi tesserare con il partito di Giorgia Meloni per l’anno 2022 .

