Raffaele Cassesa nominato responsabile provinciale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia

Continua senza soste l’opera di strutturazione di Fratelli d’Italia nelterritorio agrigentino da parte del commissario provincialeCalogero Pisano che ha nominato il siculianese Raffaele Cassesaresponsabile provinciale del Dipartimento Turismo.

“Cassesa è una persona capace che da anni si occupa di turismo – afferma Calogero Pisano – metterà la sua esperienza e la sua competenza a disposizione del partito e sarà una risorsa importante per un territorio a vocazione turistica come quelloagrigentino”.

Soddisfazione e apprezzamento per la nomine viene espressa da Giancarlo Granata dirigente provinciale di Fratelli d’Italia:”Complimenti a Calogero Pisano per l’incessante attivita’ di radicamento e rafforzamento del partito che sta portando avanti in provincia.Il nostro partito intende contraddistinguersi per l’ affermazione delle competenze nei vari ambiti, necessarie per ascoltare i bisogni del territorio e formulare una proposta politica attuale e efficace per la soluzione delle problematiche”.

A Raffaele Cassesa gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia.