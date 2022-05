Cade dal letto dell’ospedale e resta ferita a terra per ore: indagini in corso

E’ rimasta per terra, senza conoscenza e ferita dopo essere caduta dal letto dell’ospedale di Agrigento. A ritrovarla, dopo ore, un’infermiera che – una volta entrata nella stanza in cui era stata sistemata – ha trovato la paziente sanguinante.

E’ accaduto alla fine del marzo scorso ad una 82enne agrigentina. I familiari della donna, dopo le dimissioni dal nosocomio, hanno deciso di presentare denuncia alla polizia. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare cosa sia accaduto esattamente e verificare eventuali negligenze.

Secondo quanto ricostruito nella denuncia l’82enne sarebbe stata portata in ospedale a seguito di una febbre alta. Così è stato deciso di tenerla in osservazione e, dopo averle fatto un tampone, è stata momentaneamente collocata in una stanza. Ed è proprio lì che, per cause da verificare, sarebbe caduta dal letto sbattendo la testa e perdendo conoscenza. A ritrovarla sul pavimento, dopo ore, un’infermiera.