Campobello di Licata, continua la diatriba legale tra Comune e centro accoglienza migranti

Sull’ immigrazione processo al Comune di Campobello di Licata. La locale società “Juvenilia” ha presentato un ricorso, presso il Tribunale di Agrigento, contro l’Ente. La struttura di accoglienza lamenta che, dal 2015 al 2019, sono stati ospitati diversi minori non accompagnati, in forza di provvedimenti di altra autorità, con ratifica del Tribunale di Agrigento, con disposizioni di apertura di tutela e che il comune si è limitato a trasferire le somme pari al contributo ministeriale (45 euro al giorno per ogni minore) e non 79,67 euro, per come sostenuto dalla cooperativa sociale.

Giovanni Blanda

