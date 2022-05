Canicattì, guida senza patente provoca incidente: denunciato 20enne

Alla guida di una Fiat Punto, ha provocato un incidente stradale in via Torino, all’incrocio con via Cavour, a Canicattì, e all’atto del controllo dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina, il giovane alla guida è risultato senza patente, mai conseguita, e anche l’utilitaria, è risultata senza nessuna copertura assicurativa. Per tali ragioni il ventenne, disoccupato, residente a Canicattì, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di reiterazione della guida senza la patente. Al giovane è stata inoltre elevata una sanzione da circa 1.000 euro perché la macchina non era, appunto, assicurata. Nell’incidente stradale, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

