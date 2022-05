Con un coltello minaccia di morte un pensionato: una denuncia

I carabinieri della Stazione di Aragona, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un pensionato 60enne del luogo per minacce aggravate.

Lo scorso 30 aprile, l’uomo pare avrebbe avuto una discussione per futili motivi con un altro uomo, un 68enne, il quale sarebbe stato minacciato di morte con un coltello a serramanico.

I carabinieri, dopo aver raccolto la querela, hanno subito avviato le indagini. In via precauzionale e cautelativo, hanno anche ritirato al presunto aggressore, le armi che deteneva legalmente.