Il quiz di Bonolis “Avanti un altro!” cerca candidati siciliani, ecco data e location dei provini

“Avanti un altro!”, il fortunato quiz televisivo in onda sulle reti Mediaset condotto da Paolo Bonolis, è in cerca di aspiranti concorrenti e per questo organizza dei casting. E c’è l’opportunità anche per i siciliani dal momento che sicuramente uno dei provini in programma prossimamente si terrà a Catania il prossimo 25 maggio. Ovviamente per partecipare al casting, e sperare di poter essere tra i prescelti per partecipare, bisognerà candidarsi.

Anzitutto si potranno candidare soltanto i maggiorenni. Per partecipare al casting si può scegliere tra diverse opzioni. Si può inviare una e-mail all’indirizzo avantiunaltro@sdl2005.it con i propri dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia, inclusa anche la dichiarazione di liberatoria che dovrà essere testualmente: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”. In alternativa si potrà compilare l’apposito form direttamente sul sito www.sdl.tv, o ancora lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06-62286900.

“Avanti un altro!” è un game show televisivo italiano, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci in onda su Canale 5 oramai da oltre un decennio nella fascia preserale. Dopo le prime due edizioni, condotte da Paolo Bonolis in solitaria, nella terza e quarta edizione lo stesso show-man ha si è alternato in staffetta con Gerry Scotti. Dalla quinta edizione il programma è condotto nuovamente da Bonolis in solitaria. In entrambe le conduzioni rimane la presenza fissa di Luca Laurenti, cantante e artista poliedrico, che dalla sesta edizione assume più importanza all’interno del programma, posizionandosi accanto al conduttore, ponendo saltuariamente domande e interagendo più attivamente nel gioco. In tutte le edizioni il programma è registrato nello studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma.

Il meccanismo del gioco

Protagonisti del gioco sono come sempre i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale ed in caso di risposta sbagliata, si succedono uno dopo l’altro. Ovviamente vince chi supera tutte le fasi.