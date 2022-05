L’Archivio di Stato di Agrigento al Salone dell’Arte e del restauro a Firenze

L’Archivio di Stato di Agrigento presente al Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, 16-18 maggio 2022.

Il prestigioso evento del Salone dell’Arte e del Restauro, voluto dal Ministero della Cultura, prevede un interessante calendario di incontri che si svolgeranno, in questa ottava edizione, al Palazzo della Borsa della Camera di Commercio di Firenze, dal 16 al 18 maggio 2022.

Diciannove gli appuntamenti, tra workshop e convegni, a cui parteciperanno oltre cento relatori, tra direttori, archeologi, restauratori, architetti, docenti ed esperti delle SAF.

Il restauro, eccellenza italiana nel mondo, sarà narrato nelle sue più diverse sfaccettature. Saranno illustrate le nuove Linee guida per l’individuazione, l’adeguamento, la progettazione e l’allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili. Un focus speciale sarà riservato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’evento vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato, Sen. Lucia Borgonzoni.

La Dott.ssa Rossana Florio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento, interverrà il giorno 16 maggio, con inizio alle ore 16:00, con il workshop dal titolo “Carte senza barriere. Esperienze e percorsi multisensoriali in archivio”. Le esperienze multisensoriali e le attività laboratoriali che l’Archivio di Stato di Agrigento ha posto in essere, aprendo le porte dei depositi archivistici, saranno oggetto dell’intervento che, in particolare, evidenzierà le attività di coinvolgimento del pubblico a livello empatico e pedagogico, e le nuove dimensioni di fruizione ampliata e partecipata del patrimonio dove è possibile vedere, sentire, ascoltare, toccare e fare. Grande è la soddisfazione della Dott.ssa Rossana Florio per il prestigioso riconoscimento tributato all’Archivio di Stato di Agrigento, unico archivio chiamato a partecipare sul tema dell’accessibilità culturale. E’ il riconoscimento tangibile di un impegno e di un lavoro che da qualche tempo l’Archivio di Stato di Agrigento porta avanti.