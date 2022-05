Sabrina Figuccia(Prima l’Italia): il randagismo fra i primi punti della mia agenda politica

Palermo ha ospitato gli “Stati generali del Randagismo”, iniziativa a cui ho partecipato con grande orgoglio nel mio ruolo di responsabile regionale del Dipartimento per il benessere animale.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia consigliere comunale di Prima l’Italia che prosegue:

Un plauso va dato all’onorevole Filippo Maturi, che ha avuto la capacità di mettere a sistema i vari attori protagonisti del fenomeno del randagismo.

Durante la tavola rotonda, continua Figuccia, tenutasi all’assemblea regionale siciliana associazioni, politica e amministratori si sono confrontati nell’ottica di individuare una linea comune per il contrasto al fenomeno.

Uno Stato civile non può tollerare una vergogna come quella del randagismo.

Alla tavola rotonda ha partecipato via streaming anche Matteo Salvini:

a pagare il conto di un periodo post covid, di guerra , di crisi economica che sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane, non possono essere i nostri animali da compagnia.

Bisogna aiutare i sindaci e spronare le ASP a fare il proprio lavoro. Palermo, con la sua amministrazione targata Orlando, ha dato il peggio di se anche in questo settore, ma il nuovo governo della città metterà questa tema fra i primi posti nella sua agenda.

