Sciacca, trovato morto il 46enne scomparso da due giorni

Mancava da casa da due giorni. Ieri, è stata fatta l’amara scoperta: il saccense di 46 anni, Amedeo La Rosa, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio, in una zona con una fitta vegetazione nei dintorni della via Dante Alighieri.

I familiari non avevano avuto più alcuna notizia ed il fratello oggi aveva anche lanciato un appello su Facebook e diffuso una foto per agevolare l’attività di ricerca invitando a segnalare in caso di avvistamento.

L’uomo si era allontanato venerdì dalla propria abitazione dove viveva con i genitori non portando con sé il cellulare e i farmaci che abitualmente assumeva.

Le ricerche erano scattate immediatamente a seguito della denuncia di scomparsa.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e del magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica.

L’ipotesi probabile è quella del suicidio, in questo caso un lancio nel vuoto dal viadotto.

Ma per fare chiarezza sarà decisivo il parere del medico legale che deve ispezionare il cadavere.