Campobello di Licata, blitz in cantiere edile: maxi multa e denuncia

Controlli da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro in un cantiere edile in via San Pio da Pietralcina, a Campobello di Licata. I militari dell’Arma hanno passato al setaccio l’intera area per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Al termine dell’ispezione sono state riscontrate alcune irregolarità: la recinzione non era stata installata, il ponteggio non era a norma e il Piano di Montaggio non era aggiornato.

Scoperto anche un lavoratore in nero. Per questo motivo è stato denunciato un 62enne imprenditore di Favara, amministratore della ditta che si occupa dei lavori. Nei suoi confronti anche un’ammenda di 25.400 euro e sanzioni amministrative pari a 11.800 euro.