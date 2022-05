Campobello di Licata, Comune: Approvato il Piano anti-corruzione

La Pubblica amministrazione ha approvato il Piano anti-corruzione, su deliberazione della Giunta comunale, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone. Reso esecutivo il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2022/2024 e il programma per la Trasparenza e l’Integrità. “I provvedimenti consentono di individuare le strategie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione – recita la delibera dell’esecutivo -, e sono stati disposti, sulla base delle disposizioni della legge 190 del 2012, dal segretario comunale Luigi Lazzaro, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.”

Giovanni Blanda

loading..