Realmonte, 470 mila euro per riqualificare il campo sportivo

Il segretario cittadino del circolo PD del comune di Realmonte Giorgia Farruggia ringrazia l’On. Michele Catanzaro che grazie ad un suo emendamento in sede di finanziaria è riuscito a far avere a realmonte questo cospicuo finanziamento.

“Il campo sportivo finalmente si rinnova! Per la comunità di Realmonte è stato per anni centro e fulcro di aggregazione giovanile e cuore pulsante dello sport Realmontino, ha vissuto poi un periodo di declino e incuria totale, adesso finalmente può tornare ad essere occasione di ritrovo e formazione di quei sani principi che solo lo sport può insegnare per le più giovani generazioni di Realmonte e dintorni”

Così afferma il segretario e aggiunge: “Merito del successo è stato sicuramente un ottimo lavoro di squadra e per questo che il mio ringraziamento oltre che all’onorevole Catanzaro va anche all’assessore Antonino Fugallo al tecnico dell’ufficio preposto arch. Fabio Putrone al consigliere comunale Emanuele Fiorica.

Così il deputato del Partito Democratico, Michele Catanzaro: “Questa notte, durante i lavori della finanziaria, sono riuscito a far approvare un emendamento che prevede lo stanziamento di 470mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione del campo di calcio comunale.”