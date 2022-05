Rissa tra parenti finisce a coltellate, 2 feriti in ospedale, 3 denunciati

E’ finita a coltellate una zuffa tra parenti scoppiata sabato ad Avola che si è conclusa con il trasferimento in ospedale, al Di Maria di Avola, di 2 feriti e con la denuncia di 3 persone.

Sono accusati di rissa aggravata, lesioni personali e minacce gravi, un 56enne, un 40enne ed un 30enne, che, a causa di vecchi rancori nell’ambito della sfera familiare si sono scontrati in via Livorno dove gli agenti di polizia, allertati da diverse telefonate, hanno trovato uno di loro per terra, ferito alle mani ed al fianco con delle coltellate.

La polizia ha chiesto l’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento della vittima al Pronto soccorso di Avola dove si era già recato un altro dei denunciati che si era procurato delle lesioni, anch’esse causate da un’arma da taglio, al collo e alle mani.

“Si sono presi a coltellate”

Si era allontanato a bordo della sua macchina, prima dell’arrivo degli agenti del commissariato di polizia, e con quella aveva deciso di andarsene in ospedale, temendo il peggio. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, “dopo essersi minacciati a vicenda, erano passati alle vie di fatto ferendosi con un coltello da cucina.