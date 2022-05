Agrigento, conclusa raccolta solidale di farmaci per l’Ucraina

Il 5 maggio si è conclusa la campagna solidale di raccolta di farmaci per l’Ucraina promossa dall’Ordine dei Farmacisti della A.T.I.F.A.R. (Associazione Titolari di Farmacia), dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo della Diocesi di Agrigento e dal Comando Provinciale dei Carabinieri, tra le farmacie della provincia di Agrigento.

Attraverso questa iniziativa è stata data la possibilità alla cittadinanza di acquistare una vasta gamma di farmaci da banco, integratori, e dispositivi medici destinati alla popolazione ucraina tramite l’intervento del C.I.S.O.M.- di Agrigento e Caltanissetta (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta) che si è occupato della distribuzione sui territori colpiti dagli eventi bellici.

Consistente il materiale sanitario raccolto:

254 confezioni di cotone idrofilo

828 confezioni di garze

14 confezioni di guanti

137 confezioni di siringhe

11 confezioni di ligasano (medicazioni per piaghe da decubito)

18 pacchi di biscotti

137 confezioni di cerotti

193 confezioni di Dispositivi di protezione individuali

10 flacone di sapone intimo

282 flaconi di disinfettante per la cute

21 pacchi di ghiaccio istantaneo

24 confezioni di igienizzante per le mani

11 confezioni di fazzoletti imbevuti

8 confezioni di pannolini

25 apparecchi per il rilevamento del tasso glicemico

64 integratori a base di calcio

10 integratori a base di creatinina

13 flaconi di soluzione fisiologica

26 flaconi di creme per medicazioni

18 flaconi di sciroppo per la tosse

160 integratori multivitaminici

20 flaconi di collirio

35 lacci emostatici

20 termometri

2 kit per ossigenoterapia

347 confezioni di paracetamolo

88 confezioni di antibiotici

44 confezioni di antidolorifici

22 confezioni di cortisone

55 flaconi di ibuprofene

57 confezioni di fermenti lattici

Un particolare ringraziamento all’Ordine dei Farmacisti di Agrigento, presieduto dal dr. Maurizio Pace, all’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo con a capo il delegato Don. Luca Camilleri, all’–ATIFAR- guidati dal dr. Pietro Amorelli.