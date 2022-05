Cultura. Schillaci M5S: Noi favorevoli ad agevolare ingresso famiglie nei musei, ma il Governo ha presentato una norma poco chiara

“Anche quando c’è la volontà da parte del nostro gruppo di riconoscere come positive alcune iniziative del governo, diventa impossibile votarle perché le norme relative sono poco chiare e non accompagnate da relazioni illustrative. Il M5S è assolutamente favorevole ad agevolare le famiglie ad accedere ai siti culturali ma, su quella norma lo stesso governo Musumeci, ha tentennato in Aula”. A dichiararlo è la deputata M5S all’ARS Roberta Schillaci, a proposito dello stralcio dell’articolo 6 della Legge di Stabilità regionale da parte della presidenza dell’ARS. “Ci saremmo aspettati dal governo regionale – spiega Schillaci – una vera strategia, con varie misure, sui beni culturali che sono il nostro oro, capace di generare profitto, rappresentando un volano straordinario per la nostra economia siciliana. Invece è l’ennesima occasione sprecata”- conclude la deputata.

