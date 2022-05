Il Kiwanis Parnaso incontra le scuole di Canicattì per parlare di prevenzione odontoiatrica

Il Kiwanis Club Parnaso di nuovo online per un altro incontro dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Un caloroso ringraziamento da parte del club ai dirigenti scolastici dell’I.C. G.Verga, dell’I.C. M.Rapisardi e del Circolo Didattico Don Bosco che anche questa volta sono stati vicini al Kiwanis e hanno accolto volentieri l’invito alla videoconferenza che ha avuto luogo oggi 17 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sulla prevenzione odontoiatrica.

Il progetto “Piccoli stuDENTI” nasce dall’attenzione che da sempre il Kiwanis Distretto Italia-San Marino rivolge verso i bambini e mira a far conoscere quelle corrette abitudini che possono assicurare la salvaguardia della salute orale.

Dopo i saluti della Presidente del club, Rosalba Fiduccia, del Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Alfredo Butera e del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Angela Catalano, hanno relazionato la Dott.ssa Erminia Di Nobile, del Kiwanis club di Pescara, medico odontoiatra, specialista in ortognatodonzia, chair distrettuale del Kiwanis per questo progetto e la Dott.ssa Maria Elena Cipollina, di Canicattì, specialista in odontoiatria e protesi dentarie.

Le due giovani professioniste si sono alternate trattando in modo chiaro ed esauriente, anche con il supporto di slide, della struttura della bocca, della funzionalità dei denti, delle corrette pratiche di igiene orale e della gestione dei traumi dentari, con la finalità di sensibilizzare i ragazzi a corretti stili di vita per un loro futuro migliore. Hanno così coinvolto i numerosi alunni collegati che hanno ascoltato con vivo interesse intervenendo con opportune domande.

loading..