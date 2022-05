La mano di Cosa Nostra dietro il furto di 16 mila mascherine

Ci sarebbe Cosa nostra dietro al furto di venti cartoni con 16mila mascherine FFp3 sottratte per rivenderle, in piena emergenza epidemiologica. Il particolare emerge dall’inchiesta di Polizia e Carabinieri che oggi ha portato, a Palermo, a 31 arresti.

Nella misura cautelare, ricordando un episodio emerso gia’ tre anni fa, il giudice stigmatizza la subcultura mafiosa sottolineando che “non ci si puo’ esimere dal rimarcare che costituisce plastica dimostrazione di come la scelta di vita degli indagati sia fondata, gia’ in termini culturali e ideali, proprio su un principio di contrapposizione ai fondamenti della liberta’ democratica e al rispetto delle regole, il reiterato utilizzo delle parole ‘sbirro o carabiniere’ quali vere e proprie offese che si ritrova in piu’ conversazioni intercettate”.